25:05



Más de mil hectáreas se han quemado en el incendio que comenzó, el pasado viernes, en Santa Cruz del Valle, en el valle del Tietar, en Ávila. Hoy, parece que la situación mejora., como han confirmado desde la Junta, aunque, hay que esperar a que no se produzcan cambios meteorológicos durante la tarde.

Del Sistema Ibérico, al sur de Castilla y Léon, al norte, a la Cordillera Cantábrica, donde el entorno de Boca de Huérgano, muy cerca de Riaño, padece otro incendio. Eso sí, la evolución es buena y no hay riesgo para la población. Preocupa que el fuego no llegue a un acebal de gran valor ecológico.

Esta mañana han pasado a disposición judicial los dos hombres, de 20 años, que supuestamente participaron en una agresión sexual ocurrida este fin de semana en Simancas, un municipio del alfoz de Valladolid.

Nos acercamos a Palencia, con Borja Rivas, porque la empresa concesionaria del servicio de limpieza en la capital ha rechazado adelantar el horario de los barrenderos, para evitar trabajar en las horas de máximo calor, buenas tardes.