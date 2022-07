25:06



Polémica por la asistencia del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, el Consejo edl Diálogo social. El líder de los sociales, Luis Tudanca, pide respeto a las instituviones. Muy crítico con el presidente de la Junta se ha mostrado hoy su ex socio de gobierno, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. Las riendas las han tomado, ha dicho, los bueyes de VOX. Ha señalado que lo sorprendente no es la presencia de García-Gallardo en el Consejo del Diálogo Social, sino que esté en el Gobierno. Y mientras el presidente de Castilla y León tira balonces fuera y no aclara si habla con su viceprsidente sobre sus declaraciones en las que relacionaba la despoblación con la hipersexualización y se limita a cargar contra el Gobierno de Sánchez.

La Junta destina cuarenta millones de euros a la teleasistencia avanzada dirigida a la protección y atención a las personas mayores. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno.

Cargos del PP de León, encabezados por el alcalde de villaquilambre, manuel garcía, llevan ante la Fiscalía al presidente provincial al que atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documenta.

Remodelación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia. La alcaldesa Calra Martín asumen el área de Patrimonio Histórico.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, considera inaplazable una reforma normativa que impulse el funcionamiento de la institución. El Consejo de Cuentas celebra hoy hoy vigésimo aniversario. Durante estos últimos 20 años, ha fiscalizado más de 15.000 millones de cerca de 5.000 entidades locales y del sector público. Y el presidente de la Junta garantiza su apoyo a la labor del Consejo de Cuentas.

Prisión sin fianza para el joven de 19 años que apuñaló a su hermano de 29 años en el Pizarrales de Salamanca. El Juzgado de Instrucción número tres mantiene abierta la causa por un delito de homicidio en grado de tentativa.

En la tercera jornada del Festival de Narradores Orales de Segovia se estrena esta noche a partir de las diez la actriz Elia TRALARÁ. Además, este jueves comienza la programación de La poesía también cuenta, en el patio de la casa museo de Antonio Machado.

En deportes: La Ponferradina incia hoy los entrenamientos y sólo quedará el Mirandés por volver al trabajo. Lo hará el próximo lunes. El club rojillo ha confirmado un nuevo encuentro de pretemporada: jugará contra el Bilbao Altletic el 27 de julio en Zamudio.

Las fuertes granizadas han provocado inundaciones en varios municipios de la Ribera del Duero. Milagros, La Aguilares, Gumiel de Izán o Campillo de Aranda, entre otros, han sido los municipios más afectadas.