30:02



Se intensifican los actos procesionales en Castilla y León. Día de grandes procesiones. Regresa la tradición a las calles de la Comunidad y con ello, el olor a incienso y el sonido de las carracas, tompretas y tambores.

Decenas y decenas de actos religiosos en este Jueves Santo. Zamora se ha echado a la calle para ver a la Virgen de la Esperanza a primera hora de la mañana. En Valladolid, cientos de personas han acompañado el Cristo de la Luz, una talla de Gregorio Fernández, portado a hombros. Bajo un sol espléndio también ha tenido lugar el pregón, a caballo, de las Siete Palabras en León. Esta tarde llega el momento grande para la semana santa burgalesa con la Procesión del Encuentro. El acto central se producirá a las nueve de la noche donde tendrá el lugar el Encuentro de Jesús con la Cruz a cuestas y de Nuestra Señora de los Dolores, en la plaza del Rey San Fernando. Ja

La Junta ha cancelado el concierto de la Sierra de la Culebra, en Zamora después de que Fangoria renunciara a actuar. Sólo quedaba un grupo de los seis iniciales que formaban el cartel. Dos horas antes de esta cancelación, la Junta no quería hablar ni de error ni de mal planteamiento del concierto, en prinicipio benéfico, aunque no se iba cobrará entrada. Iba a ser gratuito y no había recaudación a mayores para los afectados por el incendio. Un concierto que suponía una inversión de 160.000 euros. Esta mañana el secretario auonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha pedido el cese del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por el ridículo, ha dicho, que ha hecho pasar a Castilla y León.



Con las primeras luces del dia los medios contra incendios han reanudado la labor para sofocar el fuego que se inició ayer en Marrubio, en el municipio leonés de Castrillo de Cabrera, y que la Junta ha declarado de nivel 1. Tiene tres focos y segun la Junta se trata de un fuego intencionado. Arde zona de matorral. En su extinción trabajan cuadrillas terrestres y un helicóptero. Pero el alcalde de Castrillo, Tomás Blanco, cree que debían ser más porque el viento dificulta las tareas y es peligroso.