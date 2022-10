25:05

Uno de cada 3 jóvenes abusan de Internet y de las redes sociales. Además, uno de cada cuatro es víctima de ciberacoso en Castilla y León. Así lo pone de relieve el estudio realizado por UNICEF que ha presentado esta mañana en Valladolid. El informe también alerta sobre la adicción a los videjuegos. Y es que uno de 1 de cada 5 adolescentes podría estar enganchado las consolas.

El estudio recoge las opiniones de cerca de 3.000 jóvenes de entrev11 y 18 años, de 19 centros educativos de la Comunidad.

Segunda sesión plenaria en el parlamento autonómico. A esta hora se debate una inciativa del Partido Popular que reclama al Gobierno de España la modificación del Convenio de la Albufeira.

La Delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha destacado que el proyecto de presupuestos para 2023 no va a dejar a nadie atrás y que son especialmente favorables para nuestra Comunidad. Unas cuentas sociales para ayudar a la clase media y trabajadora.



Multas de entre 350 y 750 euros para aquellos que no colaboren con el reciclaje y la limpieza de la ciudad de Valladolid. Así lo contempla la ordenanza municipal que está redactando el Ayuntamiento. Se va a sancionar a los vecinos que no separen sus basuras y también a aquellos que tiren colillas o chicles al suelo.