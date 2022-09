21:10

Si tienes menos de 26, o incluso 30 años, has nacido en Castilla y León, no tienes trabajo estable, no encuentras de lo tuyo después de haber estudiado una carrera o incluso 2 (con máster incluido), tampoco te planteas independizarte porque no tienes dinero y las únicas posibilidades factibles para estabilizarte y transicionar a la vida adulta con un mínimo de garantías de no volver a casa de tus padres, si los tienes, es marcharte a otra ciudad para vivir la aventura del precario, este es tu programa. La odisea de ser joven y cómo no morir en el intento con Damián Moreno, Irene Rueda y Guillermo Burguillo.