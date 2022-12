22:29

Último programa del año y en Abro Hilo hemos querido abordar el proyecto de la Unidad de Atención Psicológica a Hijos e Hijas de Personas en Prisión y sus Familias (HIPRIFAM). Un proyecto pionero en España y también en Europa que forma parte del Servicio de Atención de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.

Participa Rodrigo J. Carcedo González, director de esta unidad y Profesor Titular de Universidad Facultad de Psicología – Universidad de Salamanca. Entre otros cargos también es Terapeuta Familiar e Investigador principal del primer proyecto sobre hijos de presos en nuestro país, financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia. Un proyecto que cuenta con el apoyo, además de las Instituciones Penitenciarias. El título de este último proyecto es 'Menores Amenazados: necesidades y efectos de la prisión en los hijos de encarcelados en España'. (MEAMPRIS) Rodrigo también es miembro de Children of Prisoners Europe (COPE) https://childrenofprisoners.eu/ (organización dependiente o en colaboración con la Unión Europea). Pero no es el único profesional presente en esta tertulia, Alicia Herreros Fraile es trabajadora de HIPRIFAM, psicóloga y con un máster cursado en Psicología General Sanitaria. En Abro Hilo no nos olvidamos de las historias en primera persona, por eso contamos también con la intervención de Ana, la madre de una de las menores que han sido atendidas por este servicio en los últimos meses y que ha querido contarnos su historia.

En España hay 70.000 niños y niñas que tienen al menos un progenitor en la cárcel.



