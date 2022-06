Castilla-La Mancha Informativos Local Ciudad Real matinal - 30/06/22 15:02 Informativo local y provincial presentado por Victoria González y Pedro Díaz. Continúa activo el incendio declarado este miércoles cerca del parque forestal La Dehesa Boyal, en Puertollano. Un particular dio aviso del fuego. Por el momento, se desconocen las causas. Comienza el Festival de Teatro Clásico de Almagro, con Uruguay y Galicia como país y CCAA invitados. Se han programado más de 50 espectáculos para los 25 días que dura el evento. Hoy, Lluys Pascual recoge el Premio Corral de Comedias. Más opciones

