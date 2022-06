Castilla-La Mancha Informativos Local Toledo Mediodía -17/06/2022 04:56 Última hora. Se ha producido un incendio forestal en el entorno de la finca del Zurraquín, cerca del parque temático Puy du Fou. El fuego ha iniciado a las 13.05 horas de este medio día. Hasta el lugar se han desplazado seis medios terrestres, dos aéreos y 33 efectivos.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]