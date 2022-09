14:57

Los vecinos de la localidad toledana de San Martín de Pusa no pueden utilizar el agua del grifo ni para beber ni para cocinar. El agua no es apta para el consumo humano, por exceso de hierro. El alcalde de la localidad, Alberto Lucero Pinto, afirma que el problema no es nuevo y que llevan dos años esperando que la Junta acometa obras en la presa.

CSIF condena una nueva agresión a un funcionario en la carcel de Ocaña. La agresión tuvo lugar el miércoles, cuando el interno escupió y amenazo a los funcionarios allí presentes. En el traslado al modulo de aislamiento, el interno continuó las amenazas a los funcionarios y llego a agredir a uno de ellos.