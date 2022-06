Castilla-La Mancha Informativos Informativo Toledo Matinal - 30/06/22 14:56 El caudal del Tajo, en las últimas semanas, a su paso por Toledo o Talavera, no cumple los mínimos legales .Así lo denuncia la Catedra del Tajo que exige una modificación urgente de las reglas del trasvase porque los desembalses al rio no garantizan las exigencias medioambientales de la cuenca. Y los empresarios de Toledo han despedido con un acto de homenaje al que ha sido su presidente durante 22 años: Angel Nicolas.Al evento ha asistido el presidente del gobierno regional Emiliano García Page que ha reconocido el papel protagonista del ex-presidente de FEDETO en el crecimiento empresarial de la provincia en lás últimas dos decadas... Más opciones

