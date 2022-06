Castilla-La Mancha Informativos Local Toledo Mañana - 17/06/22 14:57 Ni las altas temperaturas han impedido que las calles del Casco Histórico se hayan llenado de miles de personas en el día grande de Toledo. Durante la mañana, se llegaron a superar los 35 grados. Y, a pesar de que muchos de los asistentes iban preparados para la jornada, protección civil tuvo que atender hasta 60 personas por golpes de calor. El próximo lunes 20 de junio se va a celebrar el juicio por el asesinato de una mujer de 41 años en 2018 en Las Ventas de Retamosa y el intento de su hijo, que tenía doce años, de un hombre contratado. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]