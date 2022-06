Castilla-La Mancha Informativos Informativo Castilla-La Mancha Mañana - 17/06/2022 14:54 El gobierno de CLM recomienda evitar el uso de maquinaria en el medio natural desde hoy y durante todo el fin de semana debido al elevado riesgo de incendio forestal por la ola de calor y la aproximación de una DANA. Una invitación en especial, al sector agrario para no usar vehículos, como las cosechadoras. Hoy la región vuelve a estar en aviso de nivel naranja por altas temperaturas que incluso podrán llegar a 43ºC en Toledo. Se espera un día más de calima y de tormentas por la tarde. Más opciones

