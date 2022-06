Castilla-La Mancha Informativos Crónica de Castilla-La Mancha 20/06/2022 44:36 En menos de dos horas ha quedado controlado el incendio del Alcázar de Toledo que se declaraba poco antes de las ocho de la mañana. No ha afectado al Museo del Ejercito , cerrado este lunes por descanso ni a la Biblioteca Regional, que hoy finalmente no abrirá al público.

