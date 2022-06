Castilla-La Mancha Informativos Crónica de Castilla-La Mancha 17/06/2022 44:42 La ola de calor no da tregua y el riesgo de incendios forestales sigue siendo elevado. El Gobierno Regional recomienda evitar el uso de la maquinaria en el campo, especialmente las cosechadoras por parte de los agricultores. Asaja valora que sea sólo una recomendación y no una obligación como el año pasado.

