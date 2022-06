Cantabria Informativos Crónica de Cantabria - 22/06/22 49:56 Los trabajadores del metal han vuelto hoy al trabajo tras aprobar ayer por mayoría el preacuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos.. Hoy es día de hacer balance y de empezar a cerrar heridas. Desde la patronal Pymetal aseguran que estos 20 días de huelga han hecho mucho daño al tejido empresarial cántabro y preven un escenario de deslocalización de empresas. Para los sindicatos la única responsable de la huelga ha sido la patronal. El secretario de Estgado de Empleo y Seguridad Social ha aplaudido el acuerdo alcanzada en el sector del metal de Cantabria. Lo ha hecho en una visita a una oficina de empleo de Santander y a la inspección de trabajo donde ha asegurado que gracias a las reformas del gobierno la contratación indefinida ha crecido en Cantabria un 30%. La Junta de Personal Docente de Cantabria saldrá a la calle la semana que viene para denunciar que la Consejería de Educación dejará que los centros privados y concentados contraten a orientadores pagados con dinero público. El Instituto de Hidráulica de Cantabria participa en un estudio sobre la vulnerabilidad de las áreas costeras ante el aumento del nivel del mar. Publicado en la revista “Nature Climate Change”, el trabajo resalta el riesgo de las áreas costeras ante la emergencia climática actual. "Hazlo por mi" es el título del primer largometraje del cineasta cantábro, Álvaro de la Hoz Se trata de una producción de Burbuja Films, rodada en el entorno de los Valles Pasiegos, que cuenta la historia de amistad de una joven adolescente y un forastero. Dos deportistas cántabros, la karateca Carlota Fernández y el judoka Alfonso Urquiza, participarán con España en los Juegos del Mediterráneo que comenzarán en la localidad argelina de Orán este próximo fin de semana.

