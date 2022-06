49:46

- El sector del metal vive hoy su quinta jornada de huelga con un seguimiento similar al de días anteriores, por encima del 90 por ciento según los sindicatos. De momento, no hay nueva cita para retomar las negociaciones, UGT, CC.OO. y USO han transmitido al Orecla que no les llame si la patronal no pone una propuesta nueva sobre la mesa. Recordemos que 20.000 personas trabajan en este sector en Cantabria.

- Cerca de 3.000 estudiantes cántabros han comenzado hoy la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Hay 15 sedes por toda la comunidad autónoma y la mascarilla deja de ser obligatoria. Los exámenes se alargarán hasta este miércoles.



- El parlamento de Cantabria afronta esta tarde el primer pleno con 4 grupos parlamentarios, en lugar de cinco, por la disolución de Ciudadanos. Está pendiente saber cómo afectará a la composición de la mesa del Parlamento, en la que la formación naranja tenía un representante. El Psoe es partidario de que no haya cambios en la composición de esta mesa.



- Hoy se celebra el día de la patrona de Santander, la virgen del Mar. Esta mañana se ha trasladado la imagen desde la parroquia de San Román, hasta su ermita, donde ha recibido una ofrenda floral del Racing y el culto de los devotos. El apunte político vuelve a estar en el debate de declarar este día festivo o no.