Cantabria Informativos libroloquios 242 - 17/06/22 28:41 En el programa de hoy, Juan Claudio de Ramón nos presena "Roma desordenada", el libro en el que cuenta sus impresiones sobre la ciudad eterna. Paz Gil nos recomienda "El peor escenario posible", de Alejandro Morellón; "La sombra", de David Cabrera, y "Hasta el día en que ella muera", de Julian Maclaren-Ross. En la despedida felicitamos por su 72 cumpleaños al poeta José Luis García Martín. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]