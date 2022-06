Aragón Informativos Informativo Teruel - 13:55 del 17/06/22 05:31 El Congreso Nacional del Toro de Cuerda dejará un impacto económico de 1,2 millones de euros en Teruel y reunirá este fin de semana a 4.000 congresistas. Los alcaldes de los 23 municipios que cuentan con esta tradición se han reunido hoy para avanzar en la creación de una Ruta turístico-cultural del Toro de Cuerda.

Más de 3.000 maestros opositan mañana en Teruel y, ante la ola de calor, se ha adelantado dos horas la prueba práctica, de las tres de la tarde a la una. Los Barrios Pedáneos de la capital tendrán servicio de autobús a demanda. La patronal turolense cita el martes próximo a colectivos representativos de la provincia para escenificar la unión ante los retrasos en la aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno Central .

Pamesa Teruel Voleibol será el nuevo nombre del club de la Superliga Masculina para las dos próximas temporadas.

