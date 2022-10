10:06

Los PGE para la provincia de Teruel suman 82 millones de euros, incluidos los 30 del Fondo de Inversiones de Teruel. Para Huesca van 223 y 273 para Zaragoza. En materia inversora, la provincia recibe 40,5 millones de euros, 9 millones menos que en el vigente ejercicio, pero en esta ocasión no se territorializa el gasto en el ferrocarril.

Teruel Existe anuncia que no apoyará las cuentas si antes no se implantan las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.



IU-Teruel se ha mostrado muy crítico con el Departamento de Educación en su política con el transporte escolar rural. Aseguran que existen numerosos casos salteados en varias localizaciones de la provincia, entre los que destacan los problemas de una alumna de 3º ESO de Gallocanta, matriculada en el IES Valle del Jiloca, de Calamocha.



El Centro de Ocio Joven de Domingo Gascón reabrirá sus puertas el próximo fin de semana .Este año se han programado numerosos cursos de inglés y talleres sobre maquillaje, manualidades navideñas, autoestima,danza creativa o actividades con animales con la protectora Amigo Mío.



La Agrupación Artística "Amigos de la Jota" de Teruel vuelve a celebrar la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, recuperando todos los actos prepandemia . Solo en la capital, Teruel, hay unas 150 personas en las academias aprendiendo canto, baile o rondalla.