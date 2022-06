Aragón Informativos Crónica de Aragón Huesca 13:55 - 16/06/22 05:13 Con Mª Jesús Lera Los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca denuncian de nuevo que no disponen de un camión forestal para intervenir en los incendios forestales. Falta desde hace nueve años. Más opciones

