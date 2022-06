Aragón Informativos Informativo Teruel - 20/06/22 8:50 10:12 El incendio desatado este sábado en Castelserás, en las riberas del Guadalope, ha quemado 10 hectáreas y ya se ha estabilizado. La columna que sujeta el Torico de Teruel, símbolo de la ciudad, se ha derrumbado este domingo, sin causar daños personales, cuando se retiraban las sogas que adornaban la Plaza, representativas de los 23 pueblos que participan en el Congreso Nacional de Toro de Cuerda.

La alcaldesa, Emma Buj, ha garantizado a los turolenses que el conjunto estará arreglado para las fiestas de la Vaquilla .

El grupo socialista en la oposición pedirá explicaciones al equipo de gobierno hoy en la junta de gobierno y que se habra una investigación para esclarecer cómo se produjo la caída de la columna y la escultura.

Espacio Municipalista-Podemos y Ganar-IU piden que se depuren responsabilidades políticas por lo sucedido. El Congreso Nacional del Toro de Cuerda concluía ayer sin incidentes y con elogios a la organización por parte de la afición. El grupo cerámico Pamesa de Castellón se va a convertir en el patrocinador principal del Club Voleibol Teruel para la próxima temporada, que adoptará el nombre de "Pamesa Teruel Voleibol".

No es el único lazo que tiene empresario Fernando Roig con la provincia. Cuenta con minas de arcilla en Galve, Seno y, desde principios de año en Estercuel. El alcalde se muestra esperanzado con esta actividad y con la apertura esta semana de un hotel . Industria lanza una línea de ayudas de 2 millones del Fondo de Inversiones de Teruel para proyectos de inversión en 15 municipios muy mineros de Teruel, los más afectados por el proceso de reconversión. El Ayuntamiento de Teruel remodela en profundidad las rutas del autobús urbano. Se establecerá un servicio a demanda en los barrios y la residencia San Hermenegildo tendrá una parada. La frecuencia del autobús aumentará de 15 a 20 minutos por la ciudad. El Anfiteatro del cerro Pui Pinos recupera su Festival del Castillo de Alcañiz, con música y teatro para dinamizar las noches veraniegas de todo el mes de julio.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]