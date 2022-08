Aragón Informativos

Informativo Aragón 8:45 - 09/08/22

Aragón pide flexibilidad y ayudas para aplicar el Decreto de ahorro energético. 13 fallecidos en Aragón en la primera semana de agosto por la última ola de calor. El agua embalsada en la cuenca del Ebro baja al 54,8% de su capacidad. Los retrasos ferroviarios de este lunes motivan las quejas de usuarios aragoneses. Gobierno de Aragón y ayuntamiento de Teruel firman el "Convenio de Política Territorial" de 2022. Huesca comienza hoy sus fiestas en honor a San Lorenzo. La Guardia Civil investiga a cinco personas como presuntas autoras del incendio de Ateca. El centro de Salud de Utebo solo atendía urgencias este lunes por falta de médicos. El PP pide explicaciones al Presidente Lambán por estos recortes. El ayuntamiento de Zaragoza ultima la elaboración del plan de adaptación al cambio climático. El Psoe exige medidas urgentes al alclade de Zaragoza para acabar con la huelga del bus urbano. El Club Deportivo Ebro anuncia el fichaje del defensa Óscar Arroyo. Flores and MCEVEN, Will Spector y los Fatus actúan en Huesca a las once de esta noche.