Por primera vez en el invierno hemos visto camiones embolsados, quitanieves por las carreteras y nieve abundante en las estaciones de esquí de Huesca. Son las consecuencias del temporal que hoy trae viento fuerte y nieve en cotas inferiores a los 300 metros. Ayer la circulación se complicó y dejó sin clase a casi 400 alumnos. Tormenta también en el PAR con una rebelión interna que ha roto el partido. Los críticos han presentado un recurso contra la sentencia que anulaba su Congreso. El actual Presidente, Arturo Aliaga, dice que no tiene validez. Profundamente afectado asegura que no doblará la rodilla. En lo sanitario, parece que avanzan las negociaciones entre sindicatos y el Gobierno de Aragón. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, está convencida de que no habrá huelga.