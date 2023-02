14:59

Día importante para los usuarios del transporte público que se liberan de la mascarilla. Día también de reuniones entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos convocantes de una huelga y con los trabajadores de las ambulancias. Y día de dudas tras las declaraciones de la Ministra de Sanidad en las que no aclara si la Agencia Estatal de Salud Pública saldró o no de Madrid. Aragón ya tiene un nuevo mapa de transportes de viajeros por carreteras y un nuevo Campus digital de Formación Profesional. Y esta madrugada ha sido desalojado por la Policía Nacional el Centro Luis Buñuel de Zaragoza. Sus ocupantes, dicen, no se han opuesto y han tenido un comportamiento pacífico.