Los resultados de las elecciones autonómicas y locales y la convocatoria de las Generales conllevan las celebración de ejecutivas y comités para reflexionar y diseñar estrategias y pactos. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, da libertad a sus barones para negociar acuerdos. El PP en Aragón dice que tiene la legitimidad de gobernar en solitario. Y el PSOE asegura que si los populares aragoneses no son capaces de pactar con VOX, ellos conformarían una mayoría alternativa. El PP replica que los socialistas quieren embarrar las negociaciones con una propuesta de perdedores. Sabemos que el PAR se presentará a las generales y que ya no tiene ningun tipo de ataduras para apoyar a quien quiera en este nuevo escenario. Y también sabemos que Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales.