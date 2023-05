14:56

Hay que buscar un "Plan B", una manera de invertir los fondos europeos que ya no se van a destinar en la unión de las estaciones de esquí del Pirineo. Y es que el proyecto está oficialmente muerto. La Diputación de Huesca, su promotor, renuncia a él porque no se cree el cronograma. Esta decisión ha enfrentado a la Diputación provincial y al Gobierno de Aragón. El presidente Lambán cree que el Pirineo no ha entendido el ejercicio de solidaridad del resto del territorio y no hay otro remedio que dar por finiquitada esta unión. Proyectos, ideas y tiempo hay para buscar otros proyectos en los que invertir el dinero. Esto será en un futuro cercano. Volviendo al presente, sigue la huelga de los autobuses en Zaragoza tras romperse las negociaciones entre patronal y sinidicatos y las movilizaciones en Justicia y Sanidad. Respecto al paro, buenas noticias para Aragón en abril, 1500 personas encontraron empleo. Y hoy miramos a Jaca, donde se celebra la Fiesta del Primer Viernes de Mayo.