La falta de médicos puede colapsar este verano muchos centros de salud de Aragón. De las 178 plazas que ha ofertado el Servicio Aragonés de Salud, 106 han quedado vacantes. Una falta de cobertura sin precedentes que conlleva una fuerte sobrecarga de trabajo para los que si estan trabajando. EL Gobierno de Aragón asegura que se reajustarán plantillas y horarios y la atención está garantizada. Hay problemas como éste que necesitan soluciones urgentes, por eso PP y PSOE quieren que el nuevo Gobierno de Aragón empiece a funcionar cuanto antes. Pero la sintonía entre ambos no es muy buena. Se ha vuelto a escenificar en la primera reunión que han mantenido Javier Lambán y Jorge Azcón tras las elecciones. El líder de los populares se queja de que el PSOE no está poniendo las cosas fáciles en el traspaso de poderes y pide su abtención para su investidura. Lambán replica que tienen responsabilidad, pero no sumisión y que pedir la abstención al principal partido de la oposición es una desfachatez. Lambán insta a Azcón a que busque mayorías y forme un gobierno ya.