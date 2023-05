15:00

El proyecto de unión de estaciones de esquí del Pirineo está prácticamente muerto. Hoy el Presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, hará público que no puede cumplir los plazos y pedirá al Ministerio de Industria que destine los fondos europeos a otros proyectos de turismo sostenible. Lo sabe ya el Presidente Javier Lambán, que no ha dudado en decir que, si la Diputación no lo ve viable y el territorio no lo quiere, el proyecto está finiquitado. De cualquier forma, la Plataforma en Defensa de las Montañas mantiene la convocatoria de una gran manifestación el sábado en Zaragoza en contra de esta unión de estaciones. Respecto a la sequía, la Consejería de Agricultura reclama la máxima financiación pposible para hacer frente a la sequía. La Confederación Hidrográfica del Ebro actualiza sus planes y advierte de que habrá que bajar los caudales ecológicos del los ríos si sigue sin llover. En el mundo laboral, hoy conoceremos los datos del paro y viviremos huelgas y movilizaciones en Sanidad, en Justicia y en el transporte de viajeros de Zaragoza.