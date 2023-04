14:49

La Diputación de Huesca ha convocado hoy un pleno extraordinario para debatir el proyecto de unión estaciones de esquí. Su presidente, el socialista Miguel Gracia, tiene dudas sobre el cumplimiento de los plazos y es que, si no se cumplen, la Diputación debería devolver los fondos europeos y además con intereses. Chocan estas dudas con la determinación del Gobierno de Aragón. El Presidente Javier Lambán confía en que Miguel Gracia en este pleno actuará con sensatez. Sigue sin llover y los agricultores aragoneses piden ayudas. El Gobierno de Aragón les ha convocado ya a una reunión posterior a la Mesa de la Sequía, para buscar soluciones. No hay cereal de invierno, no hay pasto y empieza a escasear el agua de boca en algunos municipios de Huesca. Y en el capitulo político, el PAR sigue intentando resolver problemas en los tribunales, mientras su anterior Presidente, Arturo Aliaga, no descarta cambiarse de partido para seguir en la política. Y en la precampaña, Podemos inaugura hoy en Zaragoza su Fiesta de la Primavera. Mañana pasarán por ella Ione Belarra e Irene Montero.