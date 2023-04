14:52

La Confederación Hidrográfica del Ebro habla hoy sobre la situación de sequía en la cuenca. La cabecera y el eje del Ebro, así como la cuenca del río Aragón y el Bajo Ebro están en situación de emergencia. Las lluvias caídas no han aliviado mucho la situación y las previsiones no son halagüeñas. El campo se seca. El Gobierno ha anunciado una rebaja fiscal que beneficiará a 37 mil agricultores y ganaderos de Aragón. Hoy hablaremos tambien del sindicato UGT que tiene en Aragón un nuevo líder. Es José Juan Arcéiz que sigue apostando por el diálogo pero advierte a la patronal de que si no hay acuerdos, habrá movilizaciones. Y sigue la polémica entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por el nuevo campo de futbol de la Romareda. La DGA requiere el informe sobre la cesión del derecho de superficie del estadio. El Ayuntamiento dice que ponen en peligro el Mundial. Y un triste suceso. Un niño de 5 años ha resultado herido grave tras ser atropellado por un todoterreno a la salida de un colegio de la localidad zaragozana de Zuera. Está en la UCI del Servet