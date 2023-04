14:52

Miles de escolares, trabajadores y de usuarios de las líneas interurbanas van a tener hoy problemas para llegar a los coles, a sus empresas, a sus destinos porque han comenzado los paros convocados por el sector del transporte por carreteras en Zaragoza. La patronal no se presentó ayer en el SAMA, así que, por el momento, así están las cosas. También hoy van a anunciar nuevas movilizaciones los sindicatos médicos y de enfermería FASAMET Y CEMSARAGON. Hoy Comisiones Obreras y UGT presentan las manifestaciones del Primero de Mayo que tiene este lema, resumen de sus objetivos: "subir salarios, bajar los precios y repartir beneficios". EL calor sofocante para abril también forma parte de nuestros argumentos. La Consejera de Presidencia y el de Agricultura estudian hoy si se adelanta el protocolo contra los incendios. Y con este escenario de cambio climático, sigue la polémica en torno a la unión de estaciones de esquí del Pirineo. Ahora la Presidenta de Aragón deja la pelota en el tejado de la Diputación de Huesca. Si el territorio no responde, debe ser ella la que decida si se sigue adelante o no con el proyecto.