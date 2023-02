14:57

Hace justo un año nos despertábamos con una noticia que no pensábamos escuchar en pleno siglo XXI. Rusia cumplía su amenaza y comenzaba la guerra en Ucrania. Un año después tenemos un mundo más armado y más dividido. Aragón ha acogido a mas de tres mil ucranianos, pero el drama sigue. Hoy hay varias concentraciones convocadas para que sientan que Aragón está con ellos. También hoy hay una reunión importante para la sanidad. Está convocada la Mesa Sectorial donde se deben ratificar las mejoras acordadas en la Atención Primaria. Pero a esta reunión no acudirán los sindicatos generalistas que ayer salieron más que enfadados de la reunión con la Consejeria. Los sindicatos médicos dicen que puede haber quorum aunque no asistan sus compañeros. En las Cortes, hoy sesión de control al Gobierno. Lambán tendrá que explicar, a petición del PP, como defiende a Aragón ante Pedro Sánchez. Y en el PAR, comienza ya el proceso de primarias. 1500 afiliados podrán presentar candidatura. Ni Arturo Aliaga, ni sus afines acudieron ayer a la Ejecutiva de su partido.