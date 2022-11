14:52

Buenos días, aunque hoy no es el mejor saludo. No puede ser un buen día la jornada en la que hay que recordar que la violencia contra la mujer continúa, en la que hay que recordar que muchas mujeres ya no están porque un hombre lo ha decidido, una jornada en la que hay que volver a salir a la calle para que nadie lo olvide. Hoy 25N los actos se multiplican por todo Aragón, hablaremos con mujeres y con hombres. También hoy hay que hablar de los planes que tiene Endesa para Andorra y Aramon para las pistas de esquí de la Comunidad.