Aragón Informativos Crónica de Aragón - 20/09/2022 El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho entrega esta mañana del Pabellón Puente de Zaragoza a la Fundación Ibercaja. Ya han finalizado las obras de reforma de este emblemático edificio diseñado por la Arquitecta Zaha Hadid sobre el Ebro, en el que

se va a desarrollar el proyecto Mobility City. El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, se reúne esta mañana con organizaciones empresariales y entidades sociales para hablar de temas que preocupa a la provincia, como las bonificaciones del 20% a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria, pendientes de que el Gobierno Central las aplique . Precisamente esta semana la Federación de Vecinos se va a reunir con la patronal y los sindicatos para hablar del retraso en su aplicación y de posibles movilizaciones. ASAJA alerta del riesgo de que miles de hectáreas de cereal se queden sin sembrar de aqui a finales de año debido a los altos costes de producción. A los agricultores no les salen las cuentas y si no siembran habrá problemas de desabastecimiento. El Partido Popular pide la Comparecencia del consejero de Agricultura y Medioambiente para reclamar la captura y retirada del lobo de las tierras aragonesas. Consideran los populares que la presencia de los lobos hace imposible la gandería extensiva. En julio, las exportaciones aragonesas han crecido mas de un 33% anual y alcanzan los 1.400 millones de euros, el valor mensual más alto de toda la serie histórica en un mes de julio. Un crecimiento por encima de la media nacional que ha sido del 20,6%. Aragón destinará la mitad de los 5 millones y medio de €uros que le corresponden de los 172 aprobados hoy en Consejo de Ministros para la Atención Primaria, a equipamientos diagnósticos. Ha finalizado el periodo de la presentación de precandidaturas del PSoe. El secretario de Organización del PSOE,Dario Villagrasa, ha anunciado que se han presentado una única precandidatura en Zaragoza, Lola Ranera, y otra en Teruel, Rosa López Juderías, en el proceso de primarias. El Gobierno de Aragón ha recibido 505 solicitudes para la rehabilitación de 6.400 viviendas y viviendas unifamiliares para la mejora de la accesibilidad. Se ha invertido 12'5 millones a través de unas ayudas derivadas del Plan Estatal de vivienda 2018-2021. Va a cambiar la relación entre los zaragozanos y el Río Huerva. Es una de las cosas que se han dicho en la presentación de ayudas europeas recibidas para el proyecto de mejora del entorno y cauce de este río que atraviesa la ciudad. Aragón ya dispone de una página web que facilita el acceso a las ayudas a la investigación y también las relaciones entre investigadores y de estos con las empresas. Este domingo da el pistoletazo de salida la edición número 36 de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca con la intención de recuperar su esencia previa a la pandemia y con un toque internacional e inclusivo. En deportes, el Real Zaragoza y la SD Huesca ya piensan en la siguiente jornada, que será el sábado, mientras que la selección española llegará este viernes a Zaragoza. Más opciones

