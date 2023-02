49:45

Con Inmaculada Muñoz

El juez ordena al PAR repetir el congreso del partido en seis meses. Estima parcialmente la demanda de Xavier De Pedro y decreta la ejecución provisional de la sentencia del 28 de noviembre. El juez deniega, sin embargo, el cese de la actual Comisión Ejecutiva, algo que no le ha gustado a De Pedro que podría desistir en las próximas horas de la vía judicial.

Y el Diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, que junto a la también diputada Esther Peirat se han mantenido fieles a Arturo Aliaga, interpreta que la sentencia que hoy hemos conocido le da totalmente la razón al anterior presidente del PAR y pide la convocatoria urgente del congreso.

Con una huelga encima de la mesa y con el objetivo de evitarla, hace apenas unos minutos, han salido de su reunión con el departamento de Sanidad los sindicatos sanitarios CSIF, UGT y CCOO que no ha sido muy fructífero. Continúan las movilizaciones y la huelga para el día 31. Delia Lizana, de CCOO, sale disgustada, dice, porque no les han dejado hacer propuestas en el ámbito de la Atención Primaria.

Y si la salud mental ya estaba en el centro del debate antes de la pandemia, la crisis sanitaria ha dejado en evidencia que la población tiene, cada vez, más necesidades. Para enfrentarlas, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un Plan de abordaje, con mejoras, hasta 2025. Se trata de un documento con 9 líneas de actuación y el 39% de ellas ya se han iniciado.

Promover la salud emocinal, la actividad física, la alimentación en los trabajadores trae grandes beneficios a las empresas aragonesas. Así lo han destacado las consejeras de Economía y Sanidad, en el tercer Encuentro de la Red Aragonesa de Empresas Saludables.

El director general de Medio Natural , Diego Bayona, ha visitado hoy los trabajos de gestión forestal sostenible que se realizan en los montes de Cedrillas y que se enmarcan en el nuevo Plan Forestal de Aragón que mañana va a la comisión de Agricultura. Bayona ha defendido la protección de los valores naturales de la zona de Anayet.Partacua afectada por el proyecto para unir las estaciones del Pirineo.

El Gobierno de Aragón lanza una nueva convocatoria de ayudas para instalar banda ancha ultrarrápida en áreas económicas del entorno rural.La inversión prevista es de casi 5 millones de euros.Forma parte del Plan Aragón Territorio Conectado.

La Hoya de Huesca acogerá esta semana las Terceras Jornadas Nacionales de la Grulla Común en las que van a participar un centenar de expertos de toda España. Además de las reuniones técnicas habrá observaciones en la Alberca de Alboré y en el embalse de La Sotonera. Las aves utilizan ambos espacios como zona de descanso antes de continuar la migración hacia el norte de Europa.

A las doce se ha abierto al público la capilla ardiente de Carlos Saura, el director oscense fallecido el pasado viernes. Está instalada en la sede de la Academia de Cine de Madrid. Allí han sonado los tambores de calanda, la localidad natal de otro aragonés ilustre, su amigo y también director de cine, Luis Buñuel.

En deportes, la SD Huesca no pasaba del empate frente al Sporting de Gijón, mientras que el Real Zaragoza no jugará hasta el próximo lunes, además, Casademont no tendrá jornada hasta marzo.