Con Inmaculada Muñoz

Hace un año comenzaba la invasión rusa a Ucrania. Doce meses en los que se estima que más de 240.000 personas han fallecido y donde un país ha quedado completamente debastado. Una guerra que deja ciudades destruidas, familias rotas y miles de refugiados que se dividen en distintos países europeos. Aragón ha acogido a 3.613 ucranianos que hoy recuerdan con tristeza cómo ha cambiado su vida en tan solo 365 días.

Y de esos más de 3.000 refugiados que ha acogido Aragón, la mayoría, unos 2.000, ha elegido Zaragoza para rehacer su vida, al menos, hasta que todo pase. Casi todos son mujeres y menores de edad... Alba Rubio ha escuchado a algunos de ellos para saber cómo están, qué piensan un año después del estallido de la guerra y cómo se han adapatado... Un camino que ha sido más fácil gracias a la ayuda de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón y su presidenta, Alina KLOSHCO.

En las tres provincias aragonesas se han convocado concentraciones silenciosas en solidaridad con la población ucraniana, hoy que se cumple un año del conflicto bélico . Muchos ucranianos refugiados en Aragón echan raíces mientras se preguntan por el final del conflicto y por el futuro de sus hijos.

Poco más de una hora lleva reunida la mesa sectorial de Sanidad para ratificar el acuerdo fin de huelga que alcanzó la Consejería con los sindicatos médicos y analizar otras propuestas. Pero en esa mesa hay sillas vacías... ni CSIF ni CCOO ni UGT participan por, dicen, ver sus peticiones desatendidas.

La consejera de Sanidad Sira Repollés asegura que NO existe un colpaso ni saturación en las urgencias de los hospitales aragoneses. Contesta así al grupo ciudadnos en el pleno de las Cortes que aseguran que hay que la situación es complicada y hay que tomar medidas a medio y largo plazo.

El partido popular acusa a Javier Lamban de no defender los intereses de los aragoneses. Y pone como ejemplo que la comisión bilateral que no se reune desde 2018, no se ha modificado la financión autonómica aprobado por el PSOE o la renuncia a 30 embalses del Pacto del Agua.

Los sindicatos agrarios piden una modificación de las condiciones para contratar los seguros agrarios porque tal y como están hoy en día son inviables para los agricultores. Argumentan que el cambio climático está afectando al campo sobretodo a los frutales y los seguros tienen que adaptarse.

La Diputación Provincial de Huesca reconoce a los pastores y pastoras del Altoaragón por su aportación a la sostenibilidad y su esfuerzo por mantener la ganadería extensiva. Este mediodía han sido distinguidos con el máximo galardón de los Premios Félix de Azara.

El Castillo de Loarre, uno de los escenarios más emblemáticos de nuestro país, se ha vuelto a convertir en un plató de cine para grabar una película ambientada en el medievo, "La Abadesa", dirigida por Antonio Chavarrías y en la que participa esta casa, Radio Televisión Española.

En deportes, Casademont Zaragoza perdía ayer en la ida de los cuartos de final de la Eurocup y tendrá que remontar la semana que viene en el Príncipe Felipe, mientras que Real Zaragoza y SD Huesca siguen preparando sus partidos de este domingo.