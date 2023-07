30:10

Con Adriana Baquero

El candidato a presiddir Aragón, el popular Jorge Azcón ya ha llamado a los tres partidos con los que aspira a llegar a acuerdos programaticos, VOX, PAR y ARAGON-TERUEL EXISTE.

El Partido Socialista acusa al PP de no haber hecho nada en los dos meses transcurridos desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Echenique se ha despedido del Congreso de los Diputados y solicitará en unos días su reincorporación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así lo ha trasladado durante su intervención en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, en la se ha mostrado orgulloso de haber dicho algunas "verdades" y de "hacer ruido.

También se han despedido hoy los miembros del gobierno autonómico que esperan la de hoy haya sido su última reunión del Consejo de gobierno. El ejecutivo de Lambán ha aprobado un contrato de emergencia para que acometer las obras de reparación de daños en el María Zambrano y garantizar la escolarización en septiembre. También se han declarado de interés autonómico el proyecto del Nudo Mudéjar y la unión de estaciones de Astún y Candanchú.

El sistema economico no es catastrófico, no es preocupante porque existen fortalezas en el mercado según la revista Economia aragonesa de Ibercaja pero no está exenta de multiples riesgos que la condicionan.

La parte empresarial del sector del metal se reúne hoy en asamblea para ratificar el preacuerdo del convenio al que llegaron el pasado 20 de julio con los sindicatos. Un documento que ya han ratificado en asamblea los trabajadores y que afecta a 70 mil empleados.

El grupo social ONCE alcanzó en 2022 sus máximos históricos en empleo, inversión social y pago de premios. En Aragón se repartieron más de 15 MILLONES de euros y se impulsaron 625 empleos para personas con discapacidad. Datos que han dado a conocer hoy en la presentación de su informe anual.

Los centros de convivencia se convierten en verano en refugios, y no solo climáticos. Además de una buena sombra o el aire acondicionado las personas mayores encuentran la compañía necesaria para combatir la soledad no deseada.

Hoy miércoles 26 de julio se celebra el día mundial de los abuelos. Al igual que hay efemérides para celebrar el Día de la Madre y del Padre, también hay un día especial en el que rendir homenaje a estas figuras tan importantes del grupo familiar.

Nos vamos ahora hasta Huesca donde se ha celebrado esta mañana la junta local de seguridad para establecer el dispositivo policial para las próximas fiestas de San Lorenzo. Lo formarán 160 agentes y se crea un servicio de atención al turista extranjero.

Los castillos de Aragón se convierten de nuevo en anfitriones de proyectos de creación contemporánea vinculados a distintas artes escénicas; música, teatro, humor,magia...una propuesta ecléctica para abarcar distintas propuestas para todos los públicos. Hablamos de los Festivales de los Castillos.

Tarazona se prepara para una nueva edición de su Festival de Cine de Comedia, una cita que eacogerá a amentes de este género venidos desde todos los puntos de la geografía aragonesa.

El portero francés Gaëtan Poussin será el sexto fichaje del Real Zaragoza, tras el acuerdo con el Girondins de Burdeos para su cesión gratuita por dos años más un tercero opcional, a cambio de un porcentaje de una venta futura.