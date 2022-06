Andalucía Informativos Informativo Málaga 20/06/22 15:04 La información de Málaga y su provincia. Les contamos todas las claves de la histórica victoria del PP en Málaga en las elecciones autonómicas de ayer. A partir de las 14.00 el Gobierno de España defiende la candidatura de Málaga para la Expo 2027 en París ante la Asamblea General de Exposiciones. Entrevistamos a Canco Rodríguez, protagonista de The Hole en su 10º aniversario que se representa en Málaga Más opciones

