Andalucía Informativos Informativo Málaga 13.55 17/06/22 05:00 La información de Málaga y su provincia. Siguen las tareas de extinción del incendio de Pujerra en el que van quemadas 4866 has. Ya son 24 los casos de viruela del mono en la provincia, el doble que hace tres días. 5180 personas se presentan este fin de semana a las oposiciones de maestro de primaria Más opciones

[an error occurred while processing this directive]