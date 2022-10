15:03

Un hombre de 38 años se enfrenta una pena de prisión de 14 años por abusar sexualmente de su prima, desde que esta tenía nueve y hasta que tuvo dieciséis.

El foro provincial de atención a las personas temporeras recomienda como fecha de apertura de los albergues para migrantes la tercera semana de noviembre. No obstante se pide que si no tienen un contrato de trabajo previo, que no vengan.

Satisfacción a medias por la bajada del paro en el último trimestre, el dato concreto es bueno pero el panorama general de la provincia no lo es tanto.

Amplia agenda cultural con la entrega del premio Princesa de Asturias a la cantaora Carmen Linares, el del festival internacional de teatro de Cazorla que se le concede a Magüi Mira. Un día, en el que Paco Ibáñez ofrece un recital en el Infanta Leonor.