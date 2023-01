15:02

Nueva reunión mantendida entre el ayuntamiento, la diputación y el ministerio de defensa para avanzar en la puesta en marcha de CETEDEX.

Nuevo hallazgo del equipo de egipología de la universidad de Jaen en la necrópolis de Quebbet al Hawa cuyos resultados se han conocido ahora sobre momias de cocodrilos.

Y en fitur continúan las presentaciones, la de las fiestas iberorromanas de cástulo, la recreación de la batalla de Bailén y las aspiraciones de Jaén de convertirse en ciudad de gastronomía creativa, título que concede la UNESCO.

Hablamos con David Troya, miembro del grupo Far Far Out, que presenta nuevo single y videoclip "Olive Trees" que se ha rodado en la provincia.