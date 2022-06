Andalucía Informativos Informativo Granada - 20/06/22 15:04 Informativo Granada - 20/06/22 El PP ha ganado las elecciones autonómicas en la provincia de Granada al obtener seis escaños, el PSOE conserva a sus cuatro parlamentarios, seguido de Vox, con dos escaños y la coalición Por Andalucía con uno. Ciudadanos no tendrá representación. La participación en la provincia de Granada llegó al sesenta por ciento. Arranca hoy en Madrid una campaña turística del Ayuntamiento de Granada para promocionar la fieta del Orgullo Gay que tendrá lugar el 1 de julio. La campaña lleva por título "A la medida de tu viaje" y espera alcanzar 6 millones de impactos. Se esta celebrando en Granada hasta el próximo viernes 24 de junio el 39 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidro-ambiental que aborda los grandes retos en la gestión de este recurso natural. El Cuarteto Casals actua este lunes el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con una actuación en el Patio de los Arrayanes de la Alhambra en la que interpretará obras de Mauricio Sotelo, Mendelssohn y Brahms, esta última en compañía del pianista sevillano Juan Pérez Floristán

