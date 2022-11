14:26

El puente de todos los santos ha dejado llenos en bares y restaurantes de la capital, aunque no por ello grandes ganancias, según los hosteleros.

Los comerciantes del tradicional mercado navideño que se instala en las tendillas continúan temiendo no poder instalarse este año por la actual situación en la que se encuentran, ya que el ayuntamiento ha puesto algunos requisitos a la asociación belenista de Córdoba, organizadora del mercado, que esta no puede cumplir, como por ejemplo, que no haya comerciantes de fuera de Córdoba, lo que la asociación de comerciantes navideños ha tildado de xenofobia laboral.