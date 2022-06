Andalucía Informativos Informativo Andalucía Mañana 20/06/2022 14:57 El PP consigue una victoria histórica en Andalucía con una mayoría absoluta de 58 diputados. El PSOE baja tres escaños y cosecha su peor resultado en unas autonómicas andaluzas. Ciudadanos desaparece del parlamento andaluz. Más opciones

