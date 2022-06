Andalucía Informativos Informativo Andalucía Mañana 17/06/2022 14:56 Sevilla y Málaga serán los escenarios esta noche de la campaña electoral andaluza. Los candidatos aspiran a movilizar al 20% de indecisos que señalan las encuestas. La ola de calor cumple una semana. Hoy están en alerta naranja las provincias de Córdoban Jaén y Granada. La sevillana María Salmerón saldrá en libertad tras obtener el tercer grado penitenciario. Está condenada a nueve meses por negarse a que su exmarido condenado por malos tratos visitase a su hija. Más opciones

