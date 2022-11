17:10

Hoy en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional de España abordamos la situación del comercio de nustra comunidad hablando con Rafael Bados, presidente de la Confederación de Comercio de Andalucía. Bados nos cuenta que la esperan que la campaña de Naviadad "sea el balón de oxígeno que pueda suponer la campaña navideña" ya que la situación para los comerciantes no es la mejor "por la actual situación económica" y por el aumento de los gastos. De hecho, Bados nos avanza que la campaña del Black Friday "no ha ido espcialemente bien" y que "las ventas no han sido las esperadas".