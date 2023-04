45:02

La Junta de Andalucía vuelve a pedir al Gobierno central que convoque una Mesa Bilateral para hablar y tratar de solucionar la situación de Doñana, algo que según el ejecutivo andaluz llevan pidiendo desde noviembre. Además, la Junta espera que la Comisión Europea no cumpla sus amenazas sobre posibles sanciones y aseguran que la Proposición de Ley que se tramita en el Parlamento cumple con todas las normas medioambientales porque no se utiliza agua del acuífero. Mientras, desde el Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que harán todo lo que este en su mano para que la ley no se apruebe. El Gobierno ya había anunciado que no descarta recurrirla ante el Tribunal Constitucional si la norma ve la luz en el Parlamento.

Con decenas de voluntarios y más de 11.000 semillas lanzadas por drones, comienza hoy la reforestación de hasta 8.000 hectáreas quemadas en la malagueña Sierra Bermeja. Son los primeros pasos para que el verde vuelva a primar donde hace dos años se vivió uno de los peores incendios forestales en Andalucía.

Los sindicatos mayoritarios anuncian manifestaciones el primero de mayo en todas la capitales andaluzas. Este año UGT y CCOO exigirán a la patronal una subida salarial que ayude a las familias a afrontar la inflación.

Últimos retoques en el real para que mañana se enciendan las 25 mil bombillas de la portada de la Feria de Abril. En el recinto sevillano esta mañana se trabaja a marchas forzadas para que todo esté listo mañana en la cena del pescaíto de sus más de mil casetas.

Y en nuestra entrevista cultural de este viernes nos vamos hasta Jaén para hablar sobre la 64º edición del Premio Piano de Jaén cuya final se celebra mañana.