Se cumple una semana del inicio de la huelga en el transporte de mercancias por carretera con la exigencia de la plataforma convocante al Gobierno de que se sienten a negociar a pesar de no estar representados en la Mesa Nacional. Hoy se han repetido las caravanas y marchas lentas de camiones. Una en Jaén que acabará en Despeñaperros, otra en Sevilla y problemas en el tráfico también en Marbella. En Cádiz otra manifestación no ha podido recorrer las carreteras de la bahía al no tener permiso de la subdelegación.

También protesta de los pescadores con manifestación en Almería que ha quedado minimizada por la lluvia. El sector parará al menos hasta el miércoles por la subida del precio del combustible que se suma a los problemas que tienen para dar salida al pescado fresco por la huelga del transporte. El ministros de Pesca, Luis Planas, pedirá hoy en Bruselas que se movilicen fondos europeos para ayudar a la flota.

De la pandemia, nuevo descenso de la incidencia acumulada de la pandemia que se sitúa en los 275 casos. Durante el fin de semana han fallecido 17 personas y se han notificado 3.394 positivos. Hay 33 ingresados menos. Desde la Junta siguen defendiendo el uso de la mascarilla en interiores más allá de Semana Santa.

Y como cada lunes hacemos un repaso a la actualidad deportiva andaluza de la mano de Miguel Evangelista.