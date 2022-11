44:32

La Junta ha cerrado esta medianoche la convocatoria del Bono del Alquiler Joven tras haber superado las 14.000 solicitudes. En total 17.266 jóvenes andaluces lo han solicitado en sólo cuatro días y a pesar de que la página estuvo colapsada el primero. El plazo, indican desde Fomento, puede reabrirse en caso de que al final las solicitudes que cumplan los requisitos sea menor de lo previsto. Desde el Consejo de la Juventud de Andalucía Junta transparencia en la concesion de las ayudas y reclaman al gobierno andaluz que ponga en marcha un plan propio de subvenciones al margen del que ofrece el Estado.

Los médicos alertan de la saturación de las consultas en pediatría por la coincidencia de las bronquiolitis, que son ya un 80% de las urgencias, y la gripe adelantada. La Consejería de Salud insiste en el llamamiento a vacunar a de gripe especialmente a los menores de dos años, los más expuestos a ambas enfermedades y cuya tasa de vacunación es también la más rezagada.

Finalmente serán tres las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la Junta para 2023. Vox finalmente no la ha presentado aunque dicen que las cuentas no les gustan y que eso no significa que vayan a votar a favor. El plazo se cumplia este mediodía. El miércoles será el debate en Pleno en el que la mayoría del PP propiciará que se siga con el trámite.

Y en nuestro viernes de cultura hablamos de cine: por una parte cerramos el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, y por otra, abrimos el Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL.