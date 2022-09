44:59

El Tribunal Supremo ha publicado la sentencia del caso de los ERE en la que confirmaba, entre otras, las penas de seis años de cárcel al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves. La sentencia señala que los condenados crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar cualquier control administrativo y así poder disponer libremente de dinero público. Los argumentos de las magistradas que votaron en contra de la confirmación de las penas no dudan de que los condenados colaboraron con el procedimiento ilegal, pero consideran que no deberían de ser condenados por malversación al no intervenir en el tramo final de la ejecución presupuestaria.

Por otra partes, continúan estabilizados los incendios de Los Guájares y Santiago Pontones en los que los efectivos del Plan INFOCA tratan de evitar la reproducción de focos. Unos 150 efectivos siguen trabajando entre los dos fuegos en controlar el incendio. En Granada, los ayuntamientos afectados estudian la petición de zona catastrófica.